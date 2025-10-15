Corbani dice no | Non voglio condividere nulla con la giunta

La candidatura della «Global Sumud Flotilla» - in particolare dell'attivista Margherita Cioppi - depositata dal verde Carlo Monguzzi e dalla Pd Beatrice Uguccioni ha già sollevato polemiche, e sia l'avvocato Annamaria Bernardini de Pace che il direttore editoriale del Giornale Vittorio Feltri hanno avvisato che nel caso restituiranno al sindaco l'Ambrogino d'Oro ricevuto in passato. Intanto oggi scade il termine per depositare le nomination e ieri Monguzzi ha annunciato un altro nome divisivo: «Ho candidato Jasmine», la maschera della Scala «licenziata per aver gridato 'Palestina Libera' prima che arrivasse la premier Giorgia Meloni» il 4 maggio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Corbani dice no: "Non voglio condividere nulla con la giunta"

