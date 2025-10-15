Coppa Davis 2025 accordo Rai-SuperTennis per le Finals Azzurri su Rai 1 ma non da subito…

Quando manca poco più di un mese al via dell’evento, arriva una novità importante relativa ai diritti tv in Italia per le Final Eight della Coppa Davis 2025. La Rai e SuperTennis annunciano infatti di aver trovato un accordo che consentirà a Rai 1 di trasmettere le partite dell’Italia nella semifinale ed in finale, nel caso in cui gli Azzurri dovessero riuscire a superare l’Austria ai quarti. SuperTennis manderà in onda tutte le sfide delle Finals, in programma a Bologna dal 18 al 23 novembre, quindi trasmetterà in esclusiva il debutto dell’Italia contro l’Austria del 19 novembre oltre a tutti gli incontri che non riguardano la Nazionale guidata dal capitano Filippo Volandri. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Coppa Davis 2025, accordo Rai-SuperTennis per le Finals. Azzurri su Rai 1, ma non da subito…

Argomenti simili trattati di recente

Panatta e Bertolucci in coro: "Italia-Israele come la nostra Coppa Davis" - facebook.com Vai su Facebook

#Panatta e #Bertolucci in coro: "#Italia-#Israele come la nostra Coppa Davis" - X Vai su X

Coppa Davis 2025, accordo Rai-SuperTennis per le Finals. Azzurri su Rai 1, ma non da subito… - Quando manca poco più di un mese al via dell'evento, arriva una novità importante relativa ai diritti tv in Italia per le Final Eight della Coppa Davis ... Come scrive oasport.it

Il Tennis su Rai 1: la Coppa Davis in chiaro per tutti, accordo ufficiale! I dettagli - L'Italia di Filippo Volandri, trascinata da un super Jannik Sinner, ha vinto le ultime due edizioni del torneo per nazioni ... Da tuttosport.com

La Coppa Davis verrà trasmessa in chiaro: raggiunto l'accordo. Date, l'incognita sulla presenza di Sinner e dove vederla in tv e streaming - che hanno raggiunto l'accordo che consentirà a Rai 1 di agg ... Secondo corrieredellumbria.it