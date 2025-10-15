Coperto il murale di Maradona ai Quartieri Spagnoli chiuso per protesta il largo con gli altarini di Diego
Coperto il murale di Maradona ai Quartieri Spagnoli di Napoli: è la protesta di negozianti e abitanti contro le sanzioni della Polizia Locale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Coperto il murale di Maradona ai Quartieri Spagnoli, chiuso per protesta il largo con gli altarini di Diego - Coperto il murale di Maradona ai Quartieri Spagnoli di Napoli: è la protesta di negozianti e abitanti contro le sanzioni della Polizia Locale ... Segnala fanpage.it
Napoli, sequestro al murales di Maradona e accesso interdetto all'area: «Non lo riapriremo più» - La Polizia Municipale di Napoli ha sequestrato oggi tutto il materiale presente nella zona dove si trova il murale di Maradona, ai Quartieri Spagnoli, meta ogni anno di migliaia di visitatori. Scrive msn.com
Blitz al murales di Maradona: sequestrati chioschi, gadget e maglie - A rimanere scoperte solo l'opera che ritrae l'ex calciatore argentino ai Quartieri Spagnoli e una statua a lui dedicata ... Secondo rainews.it