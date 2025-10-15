Coperto il murale di Maradona ai Quartieri Spagnoli chiuso per protesta il largo con gli altarini di Diego

Fanpage.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Coperto il murale di Maradona ai Quartieri Spagnoli di Napoli: è la protesta di negozianti e abitanti contro le sanzioni della Polizia Locale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

