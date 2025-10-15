Coperta di insulti dai bulli sulla ciclabile Castellaro
Coperta di insulti, mentre passeggia lungo la pista ciclabile del Castellaro, da un gruppo di adolescenti che hanno danneggiato anche un cestino dei rifiuti e che poi le hanno lanciato bottiglie di vetro contro e verso altri frequentatori dell’area. Tutto è stato testimoniato nelle foto e nel video che chi ci si è trovato in mezzo a quella esperienza ha scattato e filmato e poi pubblicato in un profilo social cittadino, anche con l’audio "nella speranza che qualche genitore possa riconoscere il proprio figlio e prenda seri provvedimenti". È quanto scrive la sfortunata protagonista di quei difficili momenti, una donna (L. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Ci scrivono. «Tutto d'un tratto, la coinquilina di merda smette di parlarmi. Passo giorni e giorni a chiedermi il perché, da paranoie su cose che ho detto, pulizie non fatte... Forse l'ho coperta di insulti mentre parlavo nel sonno? Boh Tre settimane dopo, durante u - facebook.com Vai su Facebook