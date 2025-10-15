Coop Eden festeggia i 25 anni di attività

Coop Eden, 25 anni tra salute, sport e solidarietà. La cooperativa festeggia un traguardo di anni di attività all’insegna di salute, benessere e impegno sociale. Nata a Reggio nel 1999, Eden è oggi una realtà di riferimento nella cooperazione sportiva per Confcooperative Terre d’Emilia, con oltre 60.000 utenti serviti e uno staff di 50 specialisti. Dal recupero funzionale in palestra e piscina fino alla promozione della cultura del benessere, Eden ha sempre integrato l’attività sportiva con progetti rivolti alla comunità. Tra le iniziative più significative, il “ Giardino dell’Eden ”, parco attrezzato di 20. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

