Coop Eden festeggia i 25 anni di attività
Coop Eden, 25 anni tra salute, sport e solidarietà. La cooperativa festeggia un traguardo di anni di attività all’insegna di salute, benessere e impegno sociale. Nata a Reggio nel 1999, Eden è oggi una realtà di riferimento nella cooperazione sportiva per Confcooperative Terre d’Emilia, con oltre 60.000 utenti serviti e uno staff di 50 specialisti. Dal recupero funzionale in palestra e piscina fino alla promozione della cultura del benessere, Eden ha sempre integrato l’attività sportiva con progetti rivolti alla comunità. Tra le iniziative più significative, il “ Giardino dell’Eden ”, parco attrezzato di 20. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
La cooperativa sportiva Eden, nata nel 2000 per iniziativa della famiglia Bagnacani, ha festeggiato i 25 anni di attività con una grande festa e con la raccolta di 25.000 euro (che si aggiungono agli oltre 200.000 erogati in beneficenza negli anni scorsi) destinat
Per i 25 anni di attività di Eden raccolti e donati 25.000 euro al volontariato reggiano
Il quarto di secolo di Eden: "Una festa di solidarietà: donando 25mila euro" - Si presenta all'insegna del benessere, della salute, ma soprattutto della solidarietà la festa per i 25 anni di attività della coop Eden, tra le prime realtà reggiane della cooperazione sportiva e ogg