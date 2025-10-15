Convocate Italia Femminile Soncin si prepara per Giappone e Brasile | tre interiste presenti può esserci un esordio
Inter News 24 Convocate Italia Femminile, la lista delle calciatrici chiamate dal ct Andrea Soncin per i prossimi impegni contro Giappone e Brasile. L’ Italia Femminile ha comunicato ufficialmente le convocate dal ct Andrea Soncin per i prossimi impegni contro Giappone e Brasile. Presenti tre calciatrici dell’ Inter Women, con Martina Tomaselli che cerca la prima presenza in azzurro. L’ELENCO DELLE CONVOCATE Portieri: Rachele Baldi (Roma), Francesca Durante (Lazio), Astrid Gilardi (Como), Laura Giuliani (Milan); Difensori: Caterina Ambrosi (Parma), Valentina Bergamaschi (Roma), Lisa Boattin (Huston Dash), Federica D’Auria (Lazio), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (London City Lionesses), Beatrice Merlo (Inter), Elisabetta Oliviero (Lazio), Julie Piga (Milan), Cecilia Salvai (Juventus), Angelica Soffia (Milan); Centrocampiste: Arianna Caruso (Bayern Monaco), Giulia Dragoni (Roma), Giada Greggi (Roma), Nadine Nischler (Como), Eva Schatzer (Juventus), Emma Severini (Fiorentina), Martina Tomaselli (Inter); Attaccanti: Chiara Beccari (Juventus), Barbara Bonansea (Juventus), Michela Cambiaghi (Juventus), Sofia Cantore (Washington Spirit), Alice Corelli (Roma), Cristiana Girelli (Juventus), Martina Piemonte (Lazio), Elisa Polli (Inter). 🔗 Leggi su Internews24.com
