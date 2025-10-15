Roma, 15 ott. (Adnkronos Salute) - "Vivere male gli ultimi anni della vita non è soltanto un problema di salute degli anziani, ma anche del Servizio sanitario nazionale. Spendiamo più dell'80% del Fondo sanitario nazionale per curare malattie croniche, che sono quelle maggiormente presenti nella popolazione anziana. Prima si inizia la prevenzione e meglio è". Si tratta di investire sugli "stili di vita salutari, che sono i pilastri dell'invecchiamento attivo, assieme a una sana alimentazione, corretto uso dei farmaci, movimento fisico e immunizzazione, con un piano nazionale vaccini dell'anziano che è quindi centrale, seppur oggi con copertura vaccinale troppo bassa”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Conversano (Happy Ageing): "Prevenzione alla base dell'invecchiamento in salute"