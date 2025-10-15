Convegno Il Commercialista Gusmeroli | Rateizzazione ' lunga'

Roma, 15 ott. (askanews) - "Nella prossima legge di Bilancio la Lega proporrà l'introduzione di una 'rateizzazione lunga' per permettere ai contribuenti di mettersi in regola con gli arretrati di imposte, tasse e contributi. Si tratta di uno strumento diverso dalle precedenti rottamazioni, pensato per superarne le principali criticità - in particolare la durata troppo breve e gli anticipi elevati - e per offrire una soluzione più sostenibile. L'obiettivo è consentire una pianificazione dei pagamenti fino a nove o dieci anni, con rate di importo costante e senza la decadenza automatica in caso di mancato pagamento di una sola rata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

