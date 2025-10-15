Controlli dei carabinieri a Bronte | sequestrati pistacchi senza certificazione e sanzionate attività alimentari

Proseguono senza sosta, in occasione della Sagra del Pistacchio di Bronte D.O.P., i controlli predisposti dal comando provinciale dei carabinieri di Catania per garantire la sicurezza alimentare e contrastare frodi commerciali legate al cosiddetto “oro verde” e ad altri prodotti agroalimentari. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

