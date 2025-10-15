Controlli contro l’abusivismo commerciale al Largo Maradona | esercenti convocati per percorso regolarizzazione

Tempo di lettura: < 1 minuto L’intervento della Polizia Municipale che ha interessato ieri l’area del cosiddetto “Largo Maradona” rientra nelle numerose operazioni condotte contro l’abusivismo commerciale che negli ultimi mesi sono state realizzate in tutti i quartieri della città nell’ambito di un più ampio piano di tutela della legalità e della sicurezza urbana. L’operazione è stata realizzata, inoltre, a seguito di denunce relative alla vendita di merce contraffatta e a furti di energia elettrica. L’Amministrazione comunale, su indicazione del Sindaco Gaetano Manfredi, ha intenzione di avviare un dialogo con gli esercenti della zona con l’obiettivo di individuare percorsi di regolarizzazione analoghi a quelli già attuati in altre aree cittadine e nei mercati rionali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it