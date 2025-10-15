Controllata isolata poi uccisa in una vasca da bagno | ergastolo per l'assassino di Claire Leveque in Scozia

Aren Pearson, 41 anni, è stato condannato all’ergastolo per l’omicidio della fidanzata Claire Leveque, 24 anni, nelle Shetland. In una relazione segnata da controllo e violenza, l’ha accoltellata a morte nella vasca idromassaggio della casa materna. 🔗 Leggi su Fanpage.it

