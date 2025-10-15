Contributi previdenziali versati all’estero come funziona la deducibilità

Il lavoratore che ha operato stabilmente oltre confine ha diritto di portare in deduzione dal reddito i contributi previdenziali che ha versato all’estero. A fornire questa indicazioni è la Corte di Cassazione attraverso la sentenza n. 177472024, attraverso la quale ha preso posizione su una vicenda che coinvolge un contribuente italiano che ha operato principalmente fuori dai confini del nostro Paese. Stando a quanto hanno stabilito i giudici della Suprema Corte, i contributi previdenziali che sono stati versati all’estero possono essere portati in deduzione dal reddito complessivo italiano, ma non risultano essere deducibili nel momento in cui si viene a determinare il reddito da lavoro con le retribuzioni convenzionali. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Contributi previdenziali versati all’estero, come funziona la deducibilità

