Contrasto ai furti d' auto controlli della polizia a Bitonto | ritrovata vettura rubata

Un servizio di controllo straordinario del territorio, mirato a contrastare in particolare il fenomeno dei furti d'auto, è stato messo in campo dalla polizia nei giorni scorsi a Bitonto.L’operazione ha visto impegnate pattuglie del locale commissariato sul territorio urbano e nelle aree rurali. 🔗 Leggi su Baritoday.it

