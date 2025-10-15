Contrappunti la grande musica classica accende Ancona con artisti di fama internazionale
Danilo Rea, Anna Tifu, Ramin Bahrami, Enrico Dindo, Alessandro Taverna, Filippo Gorini. Sono solo alcuni dei grandi musicisti presenti nella nuova Stagione Concertistica 2025-26 degli Amici della Musica "G. Michelli" di Ancona denominata "Contrappunti". Otto concerti in cartellone
"Contrappunti", la grande musica classica accende Ancona con artisti di fama internazionale - Michelli", una delle più antiche associazioni concertistiche italiane ancora attive.
