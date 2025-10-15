Contrappunti la grande musica classica accende Ancona con artisti di fama internazionale

Anconatoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA – Danilo Rea, Anna Tifu, Ramin Bahrami, Enrico Dindo, Alessandro Taverna, Filippo Gorini. Sono solo alcuni dei grandi musicisti presenti nella nuova Stagione Concertistica 2025-26 degli Amici della Musica “G. Michelli” di Ancona denominata “Contrappunti”. Otto concerti in cartellone ad. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

contrappunti grande musica classica“Contrappunti”, la grande musica classica accende Ancona con artisti di fama internazionale - Michelli”, una delle più antiche associazioni concertistiche italiane ancora attive. Lo riporta anconatoday.it

NUME Festival a Cortona: grande musica classica e giovani talenti - (askanews) – Un concerto al Teatro Signorelli con un violinista di fama mondiale come Gidon Kremer: in un certo senso il NUME Festival di Cortona può essere vissuto in questa immagine ... Da iodonna.it

La musica classica, note di un amore grande come la vita - Per lo scrittore, che qui anticipa il tema del nuovo libro, con i maestri c’è un dialogo infinito. Segnala repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Contrappunti Grande Musica Classica