Contestati abusi edilizi al ristorante ‘da Paolino’ a Capri È il locale amato dai vip e delle star
L’ordinanza numero 215 porta la data dell’ 8 settembre. È una ingiunzione a demolire abusi edilizi, con 19 punti in contestazione. È stata emessa del dirigente del settore edilizia privata del Comune di Capri, ed a fare notizia è il destinatario, uno dei locali più famosi e celebrati della dolce vita caprese: il ristorante da Paolino. La parata di foto degli ospiti che almeno una volta hanno cenato lì fa impressione: da Tom Cruise ad Andrea Bocelli, da Mariah Carey a Magic Johnson, dai Ferragnez (Chiara Ferragni e Fedez) ad Emma Stone, passando per Elton John, le sorelle Kardashian, Valentino, Jennifer Lopez, Leonardo DiCaprio, Julia Roberts, Michael Douglas, Beyoncé, Sting, Orlando Bloom, Katy Perry, Lionel Richie, Samuel L. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
#Brindisi Un 12enne e un 15enne indagati per presunti abusi su una 13enne. Violenza sessuale e sequestro di persona i reati che sarebbero contestati ai due giovani, nel fascicolo aperto dalla Procura di Lecce. I Carabinieri indagano per ricostruire i fatti F - X Vai su X
Sotto sequestro la Ciro Immobile Academy di Torre del Greco: aperta a marzo, sono contestati reati per abuso edilizio e gestione dei rifiuti. #Lazio #SSLazio #LazioNews #LazionewsEu #ForzaLazio #CiroImmobile #Immobile #CiroImmobileAcademy #sequest - facebook.com Vai su Facebook
Hotel Le Agavi di Positano sotto sequestro: contestati abusi edilizi e occupazione di spiaggia pubblica - Secondo la Procura, la struttura poggerebbe su una serie di abusi edilizi: ampliamenti non autorizzati, modifiche all’estetica dell’immobile e cambi di destinazione d’uso, il tutto in un territorio so ... Secondo agro24.it
Abusi edilizi, sequestrata porzione di un hotel a Positano - A Positano i carabinieri della compagnia di Amalfi (Salerno) hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo — emesso dal gip del Tribunale di Salerno su richiesta della locale procura — di una ... Lo riporta ansa.it