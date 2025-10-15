Contestati abusi edilizi al ristorante ‘da Paolino’ a Capri È il locale amato dai vip e delle star

L’ordinanza numero 215 porta la data dell’ 8 settembre. È una ingiunzione a demolire abusi edilizi, con 19 punti in contestazione. È stata emessa del dirigente del settore edilizia privata del Comune di Capri, ed a fare notizia è il destinatario, uno dei locali più famosi e celebrati della dolce vita caprese: il ristorante da Paolino. La parata di foto degli ospiti che almeno una volta hanno cenato lì fa impressione: da Tom Cruise ad Andrea Bocelli, da Mariah Carey a Magic Johnson, dai Ferragnez (Chiara Ferragni e Fedez) ad Emma Stone, passando per Elton John, le sorelle Kardashian, Valentino, Jennifer Lopez, Leonardo DiCaprio, Julia Roberts, Michael Douglas, Beyoncé, Sting, Orlando Bloom, Katy Perry, Lionel Richie, Samuel L. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

