Col rientro dei Nazionali e col recupero di alcuni infortunati, Antonio Conte può cominciare a preparare finalmente la sfida di sabato contro il Torino. Il tecnico del Napoli dovrà risolvere i problemi di formazione e secondo Tuttosport starebbe pensando ad un ruolo insolito per De Bruyne “La prima prevede la continuità del 4-4-1-1 con Gilmour al posto di Lobotka: lo scozzese, che l’anno scorso ha disputato 26 gare per 1.174 minuti (45’ a partita), ha già dimostrato di poter sostituire il regista slovacco con personalità. La seconda ipotesi è un ritorno al 4-3-3, con De Bruyne playmaker. Il belga, autore di 2 reti su rigore con la sua nazionale, ha ricoperto quel ruolo 127 volte in carriera (39 gol e 55 assist). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Conte sta pensando di schierare De Bruyne playmaker contro il Torino (Tuttosport)