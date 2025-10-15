Conte può sorridere | Buongiorno e Politano pronti al rientro

Arrivano finalmente notizie confortanti in casa Napoli sul fronte dell’infermeria. Il tecnico Antonio Conte, infatti, può sorridere per il recupero di pedine fondamentali per il suo gioco, pronte a tornare a disposizione per i prossimi cruciali impegni tra Campionato e Champions League. CONTE PUO’ SORRIDERE: RECUPERATI POLITANO E BUONGIORNO I campioni d’Italia si apprestano ad abbracciare l’esterno d’attacco e il difensore centrale. Per quando concerne Politano, le sue condizioni sono in netto miglioramento e potrebbe già essere convocato per il match contro il Torino di sabato prossimo, sebbene non possa essere al 100%. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Conte può sorridere: Buongiorno e Politano pronti al rientro

