conte fa 50 panchine con il napoli proprio nella sua torino dove vide il napoli malato

Sabato alle 18 si giocherà Torino-Napoli e sarà la panchina numero 50 di Antonio Conte con il Napoli. E si avvicina anche alle 250 panchine in Serie A, sabato saranno 248. Ne scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini: Domicilio torinese, moglie e figlia torinesi, una grande storia sulla sponda juventina di una città che in tanti considerano la capitale italiana delle simbologie. E simbolica sarà questa tappa per lui: sabato, infatti, collezionerà la panchina numero 50 con il Napoli. Conte verso le 25o panchine in Serie A. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
