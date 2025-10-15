Conte | Appendino pensa a dimissioni da Vicepresidente M5s? Lo scrivete voi

(Agenzia Vista) Roma, 15 ottobre 2025 "Guardate che ieri abbiamo fatto, come spesso accade, un confronto in congiunta e non c'è stato nessun annuncio di dimissioni. Io non ho ricevuto nulla e permettetemi pure di dire che sono il presidente che ha nominato la vicepresidente. Credo che se ci fossero dimissioni sarebbero arrivate prima a me. Poi in questo contesto non avrebbe neppure nessuna logica, perché tenete conto che io devo andare in votazione per quanto riguarda un rinnovo della presidenza e quindi siamo tutti in scadenza, scadono automaticamente anche i vicepresidenti", così Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle, ha risposto ai cronisti che gli hanno chiesto un commento sull'intenzione di Chiara Appendino, filtrata da indiscrezioni giornalistiche, di dimettersi dalla carica di vicepresidente del M5S. 🔗 Leggi su Iltempo.it

