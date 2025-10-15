Consultazione quotazioni Omi | opinione positiva degli utenti

Fiscooggi.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’indagine di customer satisfaction condotta sul servizio mostra un’elevata soddisfazione: il 79% dei rispondenti, infatti, ha assegnato i punteggi più alti della scala di gradimento. 🔗 Leggi su Fiscooggi.it

