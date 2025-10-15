Consulta | su Todde Collegio oltre poteri

15.42 Il Collegio di garanzia elettorale sardo che impose al Consiglio il voto sulla decadenza della presidente Todde "ha esorbitato dai propri poteri". Così la Consulta, sul conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Sardegna. Non stava allo Stato (tramite il Collegio) affermare l'ineleggibilità, malgrado "le pur gravi contestazioni". Menomate attribuzioni costituzionali Sardegna. Inammissibile invece il conflitto sollevato contro il Tribunale di Cagliari: si è pronunciato solo su Todde, la Regione è rimasta estranea al giudizio. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

