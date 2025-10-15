Consulta | su Todde Collegio oltre poteri
15.42 Il Collegio di garanzia elettorale sardo che impose al Consiglio il voto sulla decadenza della presidente Todde "ha esorbitato dai propri poteri". Così la Consulta, sul conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Sardegna. Non stava allo Stato (tramite il Collegio) affermare l'ineleggibilità, malgrado "le pur gravi contestazioni". Menomate attribuzioni costituzionali Sardegna. Inammissibile invece il conflitto sollevato contro il Tribunale di Cagliari: si è pronunciato solo su Todde, la Regione è rimasta estranea al giudizio. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Caso Todde, la Consulta: «Il collegio non può dichiarare la decadenza». Sul merito deciderà la Corte d’appello di Cagliari - X Vai su X
Una buona notizia. La Corte costituzionale ha annullato la decadenza di Alessandra Todde: resta Presidente della Regione Sardegna. La Consulta ha stabilito che non spettava al Collegio elettorale dichiararne la decadenza, perché nessuna delle presunte ir - facebook.com Vai su Facebook
Todde resta Presidente Sardegna: Consulta annulla decadenza/ “Collegio oltre i suoi poteri”: cosa succede ora - Corte Costituzionale annulla decadenza della Presidente Alessandra Todde: i motivi e cosa cambia ora in Regione Sardegna. Riporta ilsussidiario.net
Consulta, il Collegio di garanzia non poteva dichiarare decaduta Alessandra Todde: “Ha esorbitato dai propri poteri” - Il Collegio regionale di garanzia elettorale che ha dichiarato decaduta Alessandra Todde da presidente della Regione Sardegna, ha “ esorbitato dai propri poteri, cagionando una menomazione delle attri ... ilfattoquotidiano.it scrive
Caso Todde, la Consulta: «Il collegio non può dichiarare la decadenza». Sul merito deciderà la Corte d’appello di Cagliari - La Corte costituzionale ha deliberato che il Collegio di garanzia è andato oltre i suoi limiti tirando in ballo cause non previste dalla legge per determinare la decadenza della presidente della Regio ... Segnala editorialedomani.it