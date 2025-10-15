Roma, 15 ott. (AdnkronosLabitalia) - In occasione dell'appuntamento autunnale con il Ceo Meeting, alla presenza di oltre 300 top manager di grandi aziende italiane, è stato presentato oggi ufficialmente 'GenerAzione Talento', il progetto di semestre del consorzio di aziende Elis, sotto la presidenza di turno di Silvia Maria Rovere, presidente di Poste Italiane. Al centro dell'iniziativa, la valorizzazione dei lavoratori senior come risorsa strategica per la crescita delle imprese e la competitività del Paese. All'evento è intervenuto la ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, che ha sottolineato: "La sfida del lavoro, oggi, è quella di tenere insieme le diverse generazioni puntando sullo sviluppo e l'aggiornamento delle competenze negli anni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Consorzio Elis, ecco 'GenerAzione Talento' per valorizzare lavoratori senior