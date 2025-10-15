Consorzio di Bonifica del Gargano sindacati annunciano lo sciopero | No allo spostamento della sede a Cagnano

“Siamo contrari allo spostamento della sede operativa del Consorzio Montano del Gargano da Foggia a Cagnano Varano. Non comprendiamo le ragioni di una decisione che penalizza i lavoratori. È una scelta inopinata che ci costringe a proclamare lo sciopero per il giorno 28 ottobre 2025 per l'intera. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

