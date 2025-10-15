Consiglio regionale Alecci in pole position per capogruppo Pd

Reggiotoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In attesa della proclamazione ufficiale dei nuovi consiglieri regionali della Calabria, il Partito democratico ha avviato le discussioni sui territori per analizzare il voto.Con il 13,59% i dem si attestano come secondo partito regionale, primo nel centrosinistra, condizione che ha portato. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

consiglio regionale alecci poleIl nuovo volto del Consiglio regionale: cinque esponenti del Catanzarese in aula - Sono: Ernesto Alecci (Partito democratico), Filippo Mancuso (Lega) Antonio Montuoro (Fdi), Marco Polimeni (Forza Italia) Enzo Bruno (Tridico Presidente) ... Segnala catanzaroinforma.it

consiglio regionale alecci poleAlecci tra i più votati alle Regionali, Lasorba e Lentini: «Buona notizia anche per il Vibonese» - È il candidato del centrosinistra che ha ottenuto il maggior numero di preferenze nell’area centrale della Calabria. Scrive ilvibonese.it

Cerca Video su questo argomento: Consiglio Regionale Alecci Pole