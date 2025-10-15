Consiglio comunale via libera al regolamento sulle ludoteche

Cataniatoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il consiglio comunale di Catania presieduto da Sebastiano Anastasi ha approvato all’unanimità dei venticinque consiglieri presenti il nuovo regolamento per l'istituzione e il funzionamento delle ludoteche sul territorio comunale, colmando un vuoto normativo che lasciava questo settore privo di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

consiglio comunale via liberaConsiglio Comunale di Catania, via libera unanime al regolamento sulle ludoteche - Il Consiglio Comunale di Catania presieduto da Sebastiano Anastasi ha approvato all’unanimità dei venticinque consiglieri presenti il nuovo Regolamento per l’istituzione e il funzionamento delle ludot ... Secondo msn.com

Nola, doppio via libera dal Consiglio comunale: al via i lavori all’ospedale e acquisito un bene confiscato alla camorra - NOLA – Due importanti provvedimenti, approvati all’unanimità dal Consiglio comunale di Nola, segnano una svolta per il futuro della città e del territorio Nola, doppio via libera dal Consiglio comunal ... Come scrive marigliano.net

consiglio comunale via liberaNola, al via i lavori al "Santa Maria della Pietà": voto unanime in Consiglio - Il via libera è arrivato dal Consiglio comunale che a voti unanimi ha approvato due importanti provvedimenti importanti, l’autorizzazione ai lavori di adeguamento funzionale ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Consiglio Comunale Via Libera