Consiglio comunale | si parla di regolamento a patrocini e contributi e del Cammino d' Etruria

Pisatoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani, giovedì 16 ottobre, dalle 14.30 e fino al termine dei lavori si terrà una nuova seduta del Consiglio comunale. Dopo due question time - il primo del consigliere Francesco Auletta (Una città in Comune) sulle risorse per la sostituzione per maternità delle assistenti sociali, il secondo del. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

consiglio comunale parla regolamentoNorme per edilizia e decoro. Approvato in consiglio il nuovo regolamento - Menchetti: "L’obiettivo è andare incontro alle necessità di famiglie e imprese superando alcuni limiti del passato e investendo sulle capacità progettuali" . Secondo msn.com

consiglio comunale parla regolamentoAl via il Consiglio comunale dei ragazzi - Il regolamento per attuarlo è stato approvato lunedì sera, non senza qualche polemica dall’opposizione, nella seduta del C ... Lo riporta primamilanoovest.it

consiglio comunale parla regolamentoSpray al peperoncino per la Municipale: il Consiglio approva regolamento. Ok anche al consolidato - Prima seduta dopo la pausa estiva per il Consiglio comunale di Benevento, tornato in aula per affrontare un ordine del giorno particolarmente fitto. Si legge su ntr24.tv

Cerca Video su questo argomento: Consiglio Comunale Parla Regolamento