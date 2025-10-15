Consiglio comunale Barresi chiede fondi e un piano di rilancio per Multiservizi | Basta inerzia

15 ott 2025

Nella seduta del senato cittadino, riunitosi ieri sera, oltre all'approvazione del nuovo regolamento sulle ludoteche, è stato affrontato anche il tema del futuro di Multiservizi. A sollevare la questione sulla partecipata, nel corso delle consuete comunicazioni dei consiglieri, è stato Andrea. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

