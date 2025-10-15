Confiscato un patrimonio da 6,5 milioni a Pasquale Maietta
Un provvedimento di confisca su un patrimonio del valore complessivo di 6,5 milioni di euro è stato eseguito dai militari del comando provinciale della guardia di finanza. Il destinatario è Pasquale Maietta, finito agli arresti ad aprile del 2018 nell'ambito dell'operazione Arpalo e di una maxi. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Scopri altri approfondimenti
Venezia, confiscato patrimonio da mezzo milione di euro a un soggetto per traffico di droga La Polizia di Stato di Venezia ha confiscato il patrimonio di un soggetto di nazionalità straniera, del valore complessivo di circa 500.000 https://lamilano.it/venezia/vene - X Vai su X
Venezia, confiscato patrimonio da mezzo milione di euro a un soggetto per traffico di droga Confiscato a Venezia il patrimonio da 500.000 euro di un cittadino ritenuto al vertice di un’organizzazione per il traffico di droga. Tra i beni sequestrati: ville, auto di lu - facebook.com Vai su Facebook
Confiscato patrimonio da 45 milioni di euro all’imprenditore Femia: immobili anche a Cosenza - La confisca eseguita dalla Guardia di Finanza di Bologna: l’uomo, considerato vicino alla 'ndrina Mazzaferro, era stato arrestato nel 2013 nell’ambito dell’operazione “Black Monkey” ... Riporta quicosenza.it
Confiscato patrimonio da 45 milioni all'imprenditore Femia - La Guardia di Finanza di Bologna ha confiscato a un imprenditore calabrese, Nicola Femia, 64enne arrestato nel 2013 nell'operazione "Black Monkey" sulle slot illegali, un patrimonio dal valore di circ ... Si legge su ansa.it
Patrimonio da 45milioni confiscato a imprenditore contiguo a una 'ndrina - Otto beni immobili nelle province di Ravenna e Cosenza, 28 terreni, in provincia di Ravenna, per un'estensione totale di circa 30. Come scrive rainews.it