Confiscato un patrimonio da 6,5 milioni a Pasquale Maietta

Un provvedimento di confisca su un patrimonio del valore complessivo di 6,5 milioni di euro è stato eseguito dai militari del comando provinciale della guardia di finanza. Il destinatario è Pasquale Maietta, finito agli arresti ad aprile del 2018 nell'ambito dell'operazione Arpalo e di una maxi. 🔗 Leggi su Latinatoday.it