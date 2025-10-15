Confiscato un patrimonio da 6,5 milioni a Pasquale Maietta

Latinatoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un provvedimento di confisca su un patrimonio del valore complessivo di 6,5 milioni di euro è stato eseguito dai militari del comando provinciale della guardia di finanza. Il destinatario è Pasquale Maietta, finito agli arresti ad aprile del 2018 nell'ambito dell'operazione Arpalo e di una maxi. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

confiscato patrimonio 65 milioniConfiscato patrimonio da 45 milioni di euro all’imprenditore Femia: immobili anche a Cosenza - La confisca eseguita dalla Guardia di Finanza di Bologna: l’uomo, considerato vicino alla 'ndrina Mazzaferro, era stato arrestato nel 2013 nell’ambito dell’operazione “Black Monkey” ... Riporta quicosenza.it

confiscato patrimonio 65 milioniConfiscato patrimonio da 45 milioni all'imprenditore Femia - La Guardia di Finanza di Bologna ha confiscato a un imprenditore calabrese, Nicola Femia, 64enne arrestato nel 2013 nell'operazione "Black Monkey" sulle slot illegali, un patrimonio dal valore di circ ... Si legge su ansa.it

confiscato patrimonio 65 milioniPatrimonio da 45milioni confiscato a imprenditore contiguo a una 'ndrina - Otto beni immobili nelle province di Ravenna e Cosenza, 28 terreni, in provincia di Ravenna, per un'estensione totale di circa 30. Come scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Confiscato Patrimonio 65 Milioni