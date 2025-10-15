Confindustria Como Lecco e Sondrio sulla strada della fusione | Un ente unico del valore di 35 miliardi di euro nascerà nel 2027

Erba (Como), 15 ottobre 2025 –  Confindustria Como, Lecco e Sondrio sono a lavoro per arrivare dalla primavera del 2027 ed essere un unico soggetto. "I nostri consigli generali – spiega il presidente di Confindustria Lecco e Sondrio, Marco Campanari – poche settimane fa hanno votato all'unanimità la luce verde per far partire questo progetto, andremo a esplorare nel corso dei prossimi mesi la fattibilità di tutto questo”.    Il voto dell’assemblea   . Se le cose andranno come devono andare, "entro la fine del 2026 le assemblee straordinarie delle due associazioni – aggiunge Campanari – approveranno il testo di un progetto di aggregazione e nella primavera del 2027 nascerà un nuovo soggetto, una nuova territoriale di Confindustria unica" che "è una cosa molto importante". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

