Confindustria Como Lecco e Sondrio sulla strada della fusione | Un ente unico del valore di 35 miliardi di euro nascerà nel 2027

Erba (Como), 15 ottobre 2025 – Confindustria Como, Lecco e Sondrio sono a lavoro per arrivare dalla primavera del 2027 ed essere un unico soggetto. "I nostri consigli generali – spiega il presidente di Confindustria Lecco e Sondrio, Marco Campanari – poche settimane fa hanno votato all'unanimità la luce verde per far partire questo progetto, andremo a esplorare nel corso dei prossimi mesi la fattibilità di tutto questo”. Il voto dell’assemblea . Se le cose andranno come devono andare, "entro la fine del 2026 le assemblee straordinarie delle due associazioni – aggiunge Campanari – approveranno il testo di un progetto di aggregazione e nella primavera del 2027 nascerà un nuovo soggetto, una nuova territoriale di Confindustria unica" che "è una cosa molto importante". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Confindustria Como, Lecco e Sondrio sulla strada della fusione: “Un ente unico del valore di 35 miliardi di euro nascerà nel 2027”

