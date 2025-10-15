Confesercenti | sostegni alle Pmi per fiere e mercati nazionali

Tempo di lettura: 2 minuti “Le imprese irpine che intendono promuovere la propria attività e cercare nuovi clienti e mercati per prodotti e servizi hanno la possibilità di accedere a contributi per la partecipazione a manifestazioni fieristiche o rispondere ai bandi per l’accesso agli stand istituzionali della Camera di Commercio”. Ad affermarlo è Giuseppe Marinelli, presidente provinciale di Confesercenti Avellino. “La presenza ad eventi nazionali – ha proseguito il dirigente dell’associazione di categoria – è una esperienza utile e significativa per chi si pone l’obiettivo di allargare gli orizzonti e costituisce una interessante opportunità di crescita nel settore di riferimento, anche per le ditte e le aziende di piccole dimensioni”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

