Conferenza di Pontignano | Crescita e resilienza

Fra domani e venerdì circa 150 rappresentanti dei Governi italiano e britannico ed esperti tornano a riunirsi a Siena, con la XXXIII edizione del Convegno di Pontignano, il più importante appuntamento nell’agenda anglo-italiana, organizzato dall’Ambasciata britannica in Italia e dal British Council e ospitato da oltre trenta anni dall’Università di Siena. Il Convegno si concentra quest’anno sui’ Crescita e Resilienza ’. L’apertura dei lavori, nella sessione pomeridiana di domani in Rettorato, sarà affidata ai due co-presidenti, Lord Willetts e l’onorevole Alessandro Cattaneo. A seguire, è annunciato il ritorno dei due più longevi ex co-presidenti, Giuliano Amato e Lord Chris Patten, ultimo governatore britannico di Hong Kong. 🔗 Leggi su Lanazione.it

