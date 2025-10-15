Confcommercio Campania in assemblea Sangalli | Ridurre le tasse per rilanciare i consumi

“Se con la prossima manovra si vuole davvero andare nella direzione dello sviluppo e della crescita, è fondamentale ridare fiducia alle famiglie e rivitalizzare i consumi. E questo va fatto attraverso la riduzione delle tasse”. Lo ha detto Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio, intervenendo all’assemblea di Confcommercio Campania a Napoli- Nell’incontro di lunedì con il governo, ha ricordato Sangalli, “abbiamo ribadito l’urgenza di ridurre la seconda aliquota Irpef dal 35 per cento al 33 per cento, innalzando il corrispondente scaglione di reddito da 50mila euro a 60mila euro, e di valutare interventi di alleggerimento del prelievo fiscale sugli aumenti contrattuali e sulle tredicesime”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

