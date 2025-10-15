Confagricoltura Campania verso la costituzione della DMO Agriturismo Campania

Anteprima24.it | 15 ott 2025

Tempo di lettura: 2 minuti Confagricoltura Campania è pronta a costituire una DMOAgriturismo Campania”, ovvero un modello di Destination Management Organization che promuove e valorizza il turismo rurale e la multifunzionalità dell’impresa agricola. Obiettivo della federazione non è soltanto quello di dare attuazione al Piano Strategico Regionale per lo Sviluppo del Turismo, ma integrare tutti gli strumenti normativi e amministrativi regionali per costruire un proprio corridoio turistico teso a valorizzare l’enorme potenziale che ruota intorno all’agricoltura e al patrimonio immateriale custodito dalle comunità rurali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

