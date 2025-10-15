Confagricoltura Campania verso la costituzione della DMO Agriturismo Campania
Tempo di lettura: 2 minuti Confagricoltura Campania è pronta a costituire una DMO “Agriturismo Campania”, ovvero un modello di Destination Management Organization che promuove e valorizza il turismo rurale e la multifunzionalità dell’impresa agricola. Obiettivo della federazione non è soltanto quello di dare attuazione al Piano Strategico Regionale per lo Sviluppo del Turismo, ma integrare tutti gli strumenti normativi e amministrativi regionali per costruire un proprio corridoio turistico teso a valorizzare l’enorme potenziale che ruota intorno all’agricoltura e al patrimonio immateriale custodito dalle comunità rurali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Al via la nuova edizione di #ORIENTAlife – la scuola orienta per la vita, promossa dall’Assessorato alla Scuola della Regione Campania in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale. Anche quest’anno Confagricoltura Campania rinnova il proprio imp - facebook.com Vai su Facebook
Confagricoltura Campania: calo produttivo oltre 50% per nocciole - La produzione di nocciole in Campania registra un drastico calo, con punte superiori al 50 per cento rispetto alle medie stagionali. Lo riporta ansa.it
Confagricoltura denuncia: "Danni dei cinghiali non più tollerabili" - "La presenza sempre più consistente di cinghiali nei territori dei comuni del Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni ha assunto dimensioni non più tollerabili per l'agricoltura delle ... Riporta rainews.it