Conegliano le soffiata dei cittadini su YouPol svela un giro di cocaina | dosi pronte e 2mila euro in contanti

Quattro cittadini stranieri sono stati denunciati a Conegliano per spaccio di cocaina, grazie a segnalazioni tramite l'app YouPol. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

