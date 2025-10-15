Condotte non in linea Interrogazione in Ue su Albanese
Fratelli d'Italia incalza Francesca Albanese. L'eurodeputato Daniele Polato, capogruppo FdIEcr, ha presentato un'interrogazione alla Commissione europea per chiedere chiarezza sui contributi dell'Unione all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani (Ohchr), dove opera la relatrice speciale dell'Onu, punto di riferimento della galassia pro Pal. "Ho presentato un'interrogazione alla Commissione europea chiedendo se ritenga utile contribuire, anche finanziariamente, all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani (Ohchr), di cui Francesca Albanese è Relatore Speciale per la Palestina.
"Condotte non in linea". Interrogazione in Ue sul ruolo di Francesca Albanese - L'eurodeputato Polato a gamba tesa: "Mi chiedo se sia giusto che i cittadini europei contribuiscano all'Ohchr quando un suo vertice si esprime in questi modi e con questi comportamenti"