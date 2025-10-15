Condominio moroso mia madre disabile a credito ma restiamo tutti senz' acqua | serve soluzione

Nell'edificio dove abito, tra viale Regione Siciliana e via Uditore, l'Amap si appresta a sospendere l'erogazione idrica per una morosità di circa 18 mila euro dell'intero condominio. Eppure la mia utenza relativa all'appartamento in cui vivo insieme a mia madre disabile grave al 100% è. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

