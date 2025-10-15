Inter News 24 Condò esprime la propria fiducia nei mezzi e negli strumenti a disposizione di Gattuso in vista della qualificazione ai prossimi mondiali: le sue parole. Nel commento a caldo sulle pagine del Corriere della Sera, il giornalista Paolo Condò ha analizzato la vittoria dell’Italia contro Israele, che ha assicurato alla Nazionale il passaggio ai playoff Mondiali. La qualificazione è stata festeggiata nonostante una prestazione non particolarmente brillante, come sottolineato dallo stesso Condò: «Se il successo di ieri non è stato convincente come altri — modesto il primo tempo, un po’ meglio la ripresa — la regola del centravanti esce comunque confermata dalla doppietta di Retegui ». 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Condò fiducioso: «Retegui e Donnarumma spingono l’Italia. Gattuso ha un salvagente preziosissimo»