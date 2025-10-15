Condizioni disumane alla centrale del 118 Topi blackout e caldo estremo nella sede Ares 118 di Roma

Topi nei controsoffitti, blackout continui e temperature insopportabili: è la situazione denunciata dai lavoratori della centrale operativa Ares 118 di circonvallazione Gianicolense. L’associazione Ales accusa: “Così non si può lavorare”. La direzione risponde: "Abbiamo in programma una ristrutturazione". 🔗 Leggi su Fanpage.it

