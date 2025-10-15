Condannato a due anni e mezzo per spaccio 34enne rintracciato e portato in carcere

15 ott 2025

ANCONA – Aveva fatto richiesta dell’affidamento in prova ai servizi sociali, ma il rigetto dell’istanza ha comportato il trasferimento in carcere dopo le due sentenze di condanna emesse dal tribunale e la successiva sospensione dell’ordine di esecuzione per la carcerazione. Si sono pertanto. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

