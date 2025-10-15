Condannata la mamma del Torinese che tiene i figli gemelli nelle Filippine dal 2022 | quattro anni di carcere
Quattro anni di reclusione. Oggi, 15 ottobre, termina con una condanna a questa pena il processo alla mamma accusata di sottrazione di minori dopo che, ad agosto 2022, è andata nelle Filippine, suo paese d’origine, con i due figli gemelli. Da allora, lei e i ragazzi non hanno mai più messo piede. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
