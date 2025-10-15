Concorso vinto dal segretario Pedini Amati Opposizione all’attacco | Bando fatto su misura
I partiti di opposizione non hanno dimenticato il bando da guardia ecologica, vinto dal segretario di Stato al Turismo Federico Pedini Amati. Rete, Domani Motus Liberi e Repubblica futura rendono nota la risposta all’interrogazione da loro presentata tempo fa. "Quella risposta – dicono in coro – è la sintesi della concezione che ha il governo nella gestione dell’amministrazione. Il vestito su misura confezionato dall’amministrazione sul bando di concorso per il guardia caccia è un esempio di come, mentre si discute di riforme istituzionali, l’amministrazione è ormai asservita al potere del Congresso di Stato ". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
