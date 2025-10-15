Concorso PNRR 3 preferenze riserve e titoli valutabili | a cosa fare attenzione QUESTION TIME con Varengo Cisl Scuola

Orizzontescuola.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al via la procedura per i concorsi PNRR 3, destinati al reclutamento di docenti nelle scuole di ogni ordine e grado. Il portale INPA ha ufficialmente pubblicato i bandi che interessano sia la scuola primaria e dell’infanzia, sia la scuola secondaria di primo e secondo grado. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Concorso docenti PNRR 3: domande entro 29 ottobre, prove attese a Natale. RISPOSTE AI QUESITI - Concorso docenti PNRR3: appena aperta su Concorsi e Procedure selettive la piattaforma per la presentazione della domanda di partecipazione - Segnala orizzontescuola.it

Come fare domanda per il Concorso PNRR 3 Docenti: ecco la Guida ufficiale del Ministero dell’Istruzione e tutti i passaggi - Il Ministero dell'istruzione ha pubblicato le istruzioni per la compilazione della domanda per il concorso PNRR 3 per docenti. Secondo ticonsiglio.com

concorso pnrr 3 preferenzeConcorso docenti PNRR 3, procedure di pagamento e richieste di modifica o rimborso - Per la partecipazione alle procedure concorsuali PNRR 3, indette con due bandi (D. Lo riporta tecnicadellascuola.it

Cerca Video su questo argomento: Concorso Pnrr 3 Preferenze