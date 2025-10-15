Concorso PNRR 3 preferenze riserve e titoli valutabili | a cosa fare attenzione QUESTION TIME con Varengo Cisl Scuola LIVE Mercoledì 15 ottobre alle 15 | 30
Al via la procedura per i concorsi PNRR 3, destinati al reclutamento di docenti nelle scuole di ogni ordine e grado. Il portale INPA ha ufficialmente pubblicato i bandi che interessano sia la scuola primaria e dell’infanzia, sia la scuola secondaria di primo e secondo grado. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
News recenti che potrebbero piacerti
Perché un nuovo concorso PNRR per la scuola se ci sono vincitori e idonei di concorsi precedenti ancora non assunti? - X Vai su X
Ultima chiamata per i prof. precari: è stato indetto l’ultimo concorso nell’ambito del Pnrr (con fondi europei), con iscrizione obbligatoria entro il 29 ottobre - facebook.com Vai su Facebook
Concorso docenti PNRR 3: domande entro 29 ottobre, prove attese a Natale. RISPOSTE AI QUESITI - Concorso docenti PNRR3: appena aperta su Concorsi e Procedure selettive la piattaforma per la presentazione della domanda di partecipazione - Secondo orizzontescuola.it
Come pagare i diritti di segreteria per il Concorso PNRR 3 e dove trovare il bollettino - Per partecipare al concorso PNRR 3 per docenti occorre pagare un contributo di segreteria tramite il sistema Pago In Rete. Si legge su ticonsiglio.com
Concorso Scuola PNRR 3: online i bandi per 60mila posti da docente - Il MIM ha pubblicato i bandi del Concorso Scuola PNRR 3 per coprire circa 58000 cattedre tra infanzia, primaria e secondaria: domande fino al 29 ottobre. Si legge su msn.com