Concorso ordinario 2020 | idonei in coda anche rispetto ai posti del PNRR3 ma al primo posto nell’elenco regionale Pillole di Question Time

Nel question time del 13 ottobre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite il docente esperto Luigi Quattrocchi, è stato chiarito un punto importante riguardante l’ordine di assegnazione dei posti tra le diverse graduatorie concorsuali. Il focus si è concentrato in particolare su: la posizione degli idonei del concorso ordinario 2020 rispetto ai posti previsti dal PNRR3. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

