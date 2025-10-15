Concorso ordinario 2020 | idonei in coda anche rispetto ai posti del PNRR3 ma al primo posto nell’elenco regionale Pillole di Question Time

Orizzontescuola.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel question time del 13 ottobre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite il docente esperto Luigi Quattrocchi, è stato chiarito un punto importante riguardante l’ordine di assegnazione dei posti tra le diverse graduatorie concorsuali. Il focus si è concentrato in particolare su: la posizione degli idonei del concorso ordinario 2020 rispetto ai posti previsti dal PNRR3. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Perché un nuovo concorso PNRR per la scuola se ci sono vincitori e idonei di concorsi precedenti ancora non assunti? - Nel question time del 10 ottobre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite la sindacalista Chiara Cozzetto (Anief) ... Secondo orizzontescuola.it

Scuola, la protesta dei docenti: “Ma quale merito, noi idonei del concorso 2020 ma ancora precari. Dal governo solo propaganda” - Leggiamo di 70mila docenti da dover assumere, in base a quanto previsto dal Pnrr, di superamento del precariato. Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Idonei al concorso 2020, la protesta dei docenti sardi: «Assegnateci il ruolo che ci spetta» - «È appena passato il 1°maggio, il giorno dedicato alla riflessione sull’importanza del lavoro e della dignità che garantisce alle persone, e noi docenti idonei in seguito al concorso 2020, siamo più ... Scrive unionesarda.it

Cerca Video su questo argomento: Concorso Ordinario 2020 Idonei