Concorso docenti PNRR3 ITP | meglio dichiarare diploma o abilitazione? Pillole di Question Time
Nel question time del 10 ottobre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite la sindacalista Chiara Cozzetto (Anief), si è discusso di un aspetto tecnico legato alla compilazione della domanda di partecipazione da parte degli insegnanti tecnico-pratici (ITP) che conseguiranno l’abilitazione entro novembre. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Approfondisci con queste news
Concorso docenti PNRR3, come compilare la domanda. Video guida completa per Infanzia e Primaria - X Vai su X
Tutti i dettagli sulla prova scritta del concorso docenti PNRR3: come superare il test computer-based e accedere alla prova orale. #Concorsi - facebook.com Vai su Facebook
Come fare domanda per il Concorso PNRR 3 Docenti: ecco la Guida ufficiale del Ministero dell’Istruzione e tutti i passaggi - Il Ministero dell'istruzione ha pubblicato le istruzioni per la compilazione della domanda per il concorso PNRR 3 per docenti. Lo riporta ticonsiglio.com
VIDEO TUTORIAL | Concorso docenti PNRR 3, come fare la domanda passo dopo passo - Concorso docenti PNRR3: con la guida di Roberta Vannini UIL Scuola RUA la guida passo dopo passo alla presentazione della domanda. orizzontescuola.it scrive
Concorso docenti PNRR 3, bandi pubblicati: domande dal 10 al 29 ottobre, ecco come presentarle – Rivedi la Diretta - Il bando prevede un contingente di assunzioni da effettuare in un triennio 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028, nello speci ... Scrive tecnicadellascuola.it