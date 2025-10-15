Concorso docenti PNRR | abilitazione su classe di concorso non dà punteggio sul sostegno Pillole di Question Time

Orizzontescuola.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel question time del 13 ottobre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite il docente esperto Luigi Quattrocchi, è stato approfondito un tema importante relativo alla compilazione della domanda per il concorso docenti. Il punto centrale ha riguardato: la possibilità di indicare l’abilitazione nella classe di concorso A046 come titolo aggiuntivo, da parte di chi partecipa anche per il sostegno (ADSS). L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

VIDEO TUTORIAL | Concorso docenti PNRR 3, come fare la domanda passo dopo passo - Concorso docenti PNRR3: con la guida di Roberta Vannini UIL Scuola RUA la guida passo dopo passo alla presentazione della domanda. Da orizzontescuola.it

concorso docenti pnrr abilitazioneConcorso Docenti PNRR3, nota della UIL Scuola RUA - La presentazione delle domande per il Concorso Docenti PNRR 3 è prevista dalle ore 9 del 10 ottobre 2025 alle ore 23:59 del 29 ottobre 2025. Riporta rietinvetrina.it

concorso docenti pnrr abilitazioneFAQ Concorso PNRR 3 per Docenti: tutte le risposte ufficiali del Ministero alle domande frequenti - Abbiamo raccolto tutte le FAQ sul concorso PNRR 3 per docenti di scuola d'infanzia, primaria e secondaria pubblicate dal MIM. Segnala ticonsiglio.com

Cerca Video su questo argomento: Concorso Docenti Pnrr Abilitazione