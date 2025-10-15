Concorsi scuola | censimento e collaudo delle aule entro il 20 ottobre
Le scuole hanno tempo fino al 20 ottobre 2025 per completare il censimento e il collaudo delle aule digitali da utilizzare durante le prossime prove concorsuali. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
