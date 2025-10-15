Concessioni autostradali Rixi | Assurdo che il contratto con Aspi sia lo stesso dell’epoca Castellucci
Rixi, intervenuto al Forum organizzato dal Secolo XIX all’interno della Genoa Shipping Week, ha espresso la posizione dell'esecutivo. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
Argomenti simili trattati di recente
#15ottobre 1933: si apre al traffico l’autostrada Padova-Venezia, una delle prime realizzate in Italia. In tempi moderni, il tratto sarà gestito da CAV (Concessioni Autostradali Venete), responsabile anche del Passante di Mestre dalla sua apertura (#8febbraio 20 - X Vai su X
Caos concessioni autostradali, l'Europa mette in mora l'Italia: a rischio il bando per l'A22 Leggi l’articolo tinyurl.com/36w9kw2b - facebook.com Vai su Facebook
Concessioni autostradali, Rixi: “Assurdo che il contratto con Aspi sia lo stesso dell’epoca Castellucci” - Rixi, intervenuto al Forum organizzato dal Secolo XIX all’interno della Genoa Shipping Week, ha espresso la posizione dell'esecutivo ... Scrive ilsecoloxix.it