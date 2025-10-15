Concerto inaugurale Tutto esaurito
PISTOIA Tutto esaurito per la terza edizione del concerto di inaugurazione dell'anno scolastico 20252026, che va in scena oggi, mercoledì 15 ottobre alle 11. L'atteso evento, organizzato dall'ufficio scolastico regionale della Toscana in collaborazione con l'ufficio di ambito territoriale di Pistoia e Prato, vedrà protagonisti sul palcoscenico del Manzoni oltre duecento studenti provenienti dai licei musicali "Forteguerri" di Pistoia e "Cicognini Rodari" di Prato, dagli istituti comprensivi "Leonardo da Vinci" di Pistoia, "Pasquini" di Massa e Cozzile e "Malaparte" di Prato. I cori e le orchestre delle scuole partecipanti daranno vita ad un ricco programma musicale, con brani tratti da tutti i repertori, classico, jazz e pop.
