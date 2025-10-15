Concerti d' Autunno a Cava de' Tirreni | sette appuntamenti con la musica classica
Dal 19 ottobre al 5 dicembre si svolgerà a Cava de' Tirreni la terza edizione della rassegna "Concerti d'autunno". I sette appuntamenti musicali, organizzati dall'Accademia musicale "Jacopo Napoli", si terranno nel salone del Complesso monumentale di San Giovanni, con inizio alle ore 20. La. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
